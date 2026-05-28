Nairobi (EFE).– Una inmensa tragedia ha sacudido a Kenia este jueves. Al menos 16 estudiantes han perdido la vida y otras 74 han resultado heridas tras desatarse un devastador incendio en el internado de la Academia Femenina Utumishi, ubicada en la localidad de Gilgil, en el condado de Nakuru (centro-oeste del país).

Según los primeros informes policiales difundidos por los medios locales, el fuego comenzó alrededor de las 04:30 hora local (01:30 GMT) por causas que todavía están bajo investigación. En el momento del siniestro, las instalaciones del internado daban alojamiento a 220 estudiantes de educación secundaria, quienes se vieron sorprendidas por las llamas mientras dormían.

Balance de víctimas y hospitalizaciones

Las autoridades locales y los equipos de emergencia se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos, pero la violencia del fuego dificultó las labores de rescate.

Fallecidas: Al menos 16 estudiantes muertas en el lugar.

Al menos 16 estudiantes muertas en el lugar. Heridas: 74 alumnas tuvieron que ser evacuadas de urgencia e ingresadas en hospitales cercanos debido a quemaduras e inhalación de humo de diversa gravedad.

Investigación en curso: La Policía de Kenia y los peritos forenses ya se encuentran trabajando en el recinto de la academia para determinar qué originó las llamas en el dormitorio de las menores.

Conmoción nacional y condolencias del presidente

La noticia ha generado una profunda consternación en todo el país. El presidente de Kenia, William Ruto, emitió un emotivo mensaje de apoyo a las familias afectadas a través de sus redes oficiales, calificando el suceso como una «tragedia inimaginable».

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«No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder vidas jóvenes llenas de promesas, esperanza y sueños para el futuro. Como nación, nos unimos al duelo de los padres, tutores, maestros y compañeros estudiantes que están sufriendo», manifestó el mandatario.

Las comunidades escolares y las organizaciones de derechos humanos en Kenia ya han comenzado a exigir una revisión exhaustiva de las medidas de seguridad y los protocolos contra incendios en los internados del país para evitar que una catástrofe similar vuelva a repetirse.