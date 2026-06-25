El Servicio Geológico de Estados Unidos activa la alerta naranja tras el «doblete sísmico» de magnitud 7,5 y 7,2 en el centro del país, mientras la presidenta encargada Delcy Rodríguez decreta el estado de emergencia

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha estimado este miércoles que los terremotos registrados frente a la costa de Venezuela podrían dejar un saldo potencial de entre 10.000 y 100.000 fallecidos. Esta proyección se basa en la evaluación preliminar de su sistema PAGER, que también anticipa importantes pérdidas económicas en la región. Ante la gravedad de la situación provocada por los dos fuertes seísmos de magnitud 7,5 y 7,2, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia en el país para activar todos los mecanismos de asistencia y desplegar la red sanitaria pública y privada.

La emergencia desatada en territorio venezolano ha encendido las alarmas de los organismos de monitorización internacional. El USGS ha activado una alerta naranja por el impacto humano y económico de la tragedia, una categoría que refleja un riesgo significativo tanto de víctimas mortales como de daños materiales sustanciales. No obstante, el organismo estadounidense ha precisado que se trata de una estimación fundamentada en modelos automáticos y que, por tanto, no constituye todavía un balance oficial de la situación sobre el terreno.

De acuerdo con las especificaciones técnicas del Servicio Geológico de Estados Unidos, esta proyección estadística se construye de manera automatizada a partir de tres variables fundamentales: la intensidad del movimiento del suelo, el volumen de población expuesta al temblor y la vulnerabilidad inherente a las edificaciones en la zona afectada. Tras procesar estos factores, el sistema PAGER asigna distintas probabilidades a diversos rangos de víctimas, resultando el escenario de 10.000 a 100.000 fallecidos el que cuenta con una mayor probabilidad dentro del modelo informático diseñado por la institución.

Por su parte, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos ha ofrecido detalles científicos sobre la naturaleza del fenómeno, explicando que ambos temblores conformaron lo que técnicamente se denomina un «doblete sísmico». Esta situación se produce cuando dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona geográfica. A raíz de este análisis, la información oficial fue debidamente actualizada para identificar de forma definitiva al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal de la secuencia.

En el ámbito institucional y de gestión de la crisis, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha comparecido ante la nación para declarar el estado de emergencia. «Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución», manifestó Rodríguez durante una alocución televisada en directo a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). En su intervención, la mandataria estuvo acompañada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Los dos fuertes terremotos, localizados en una zona del centro del país, han ocasionado daños materiales que las autoridades todavía no han podido cuantificar de forma precisa. Asimismo, el Gobierno de la nación caribeña no ha reportado de momento una cifra oficial concreta de personas heridas o fallecidas. Pese a la ausencia de datos cerrados, Delcy Rodríguez informó de que se ha procedido a la activación inmediata de toda la red de salud pública y privada del país, con especial dedicación a las zonas que han resultado más afectadas, de cara a garantizar la atención médica obligatoria para los heridos.