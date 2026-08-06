Un concierto de Rosalía en Buenos Aires se convirtió en escenario de una protesta política cuando parte del público comenzó a corear “la patria no se vende”, consigna utilizada contra el proyecto del Gobierno de Javier Milei que plantea flexibilizar los límites para la compra de tierras argentinas por parte de extranjeros.

La cantante catalana observó la reacción de los asistentes y agitó una camiseta sobre el escenario. El gesto fue interpretado por algunos seguidores como una muestra de respaldo, aunque la artista no expresó de manera explícita una posición sobre la iniciativa legislativa.

El público lanzó la consigna en pleno concierto

Los cánticos comenzaron durante la actuación y se extendieron durante varios segundos entre una parte de los asistentes.

Mientras el lema se escuchaba en el recinto, Rosalía tomó una camiseta y la movió sobre el escenario, una imagen que posteriormente circuló en las redes sociales.

Tras ese momento, la artista agradeció la energía de sus seguidores argentinos.

“Sois el mejor público, es innegable, lo sois. Gracias por esta energía siempre tan arriba, gracias por inspirarme”, expresó ante los asistentes.

El debate sobre la compra de tierras por extranjeros

La escena se produjo pocos días antes del debate en el Senado de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Según la información disponible, la propuesta incluye medidas destinadas a flexibilizar las restricciones para que ciudadanos y empresas extranjeras puedan adquirir tierras en Argentina.

La iniciativa ha generado rechazo entre organizaciones sociales, sindicales, ambientales, universitarias y fuerzas políticas opositoras al Ejecutivo.

Convocan una protesta durante la votación

Diversos colectivos han convocado una movilización para este jueves, coincidiendo con la votación parlamentaria.

Los grupos contrarios al proyecto consideran que la modificación podría favorecer una mayor extranjerización de los terrenos del país.

El lema “la patria no se vende” se ha convertido en una de las principales consignas utilizadas durante las protestas contra la medida y otras políticas impulsadas por el Gobierno argentino.

Rosalía destaca la conexión con el público argentino

Más allá del episodio político, Rosalía volvió a destacar el entusiasmo de sus seguidores en Argentina.

La artista agradeció la respuesta del público y describió la energía del concierto como una fuente de inspiración.

El momento combinó música y reivindicación en una actuación que rápidamente generó comentarios y distintas interpretaciones en las plataformas sociales.