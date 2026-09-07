El arrestado se enfrenta a un delito de resistencia tras intentar darse a la fuga durante los controles reforzados desplegados en la zona portuaria.

Lee tambien: Detenido un migrante por una presunta agresión sexual a una menor en el barrio del Príncipe

CEUTA. Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un migrante en el entorno del puerto de Ceuta tras una persecución a pie por la zona. El operativo culminó con la inmovilización del individuo, acusado formalmente de un delito de resistencia a la autoridad, quien pasará a disposición del juzgado de guardia una vez concluya la instrucción del atestado policial.

Intervención de las unidades de intervención

El suceso tuvo lugar en el marco del dispositivo especial de vigilancia que mantienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el recinto portuario. Ante el intento de evasión del sospechoso, los agentes iniciaron un despliegue a la carrera para interceptar e inmovilizar al individuo:

Lee tambien: Torres defiende la provisionalidad de las carpas instaladas en el puerto de Ceuta

Unidades implicadas: La intervención contó con el despliegue de efectivos de la Unidades de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

La intervención contó con el despliegue de efectivos de la Unidades de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Situación procesal: El arrestado permanece bajo custodia en las dependencias policiales a la espera de ser presentado ante la autoridad judicial competente.

El arrestado permanece bajo custodia en las dependencias policiales a la espera de ser presentado ante la autoridad judicial competente. Medidas administrativas: Fuentes policiales recuerdan que las detenciones por hechos delictivos derivadas de estos operativos pueden derivar, según cada caso, en la incoación de expedientes de expulsión del territorio nacional.

Dispositivo de Seguridad en el Puerto de Ceuta Motivo del despliegue Incremento de la presencia policial tras las entradas masivas de julio Unidades de refuerzo UIP y UPR Actuaciones recurrentes Identificaciones, controles preventivos y persecución de ilícitos Cargo del detenido Delito de resistencia a la autoridad

Presión policial continua en los puntos sensibles

Esta detención se suma al constante goteo de intervenciones que las fuerzas del orden vienen desarrollando en las inmediaciones del puerto y otros puntos críticos de la ciudad autónoma desde finales del mes de julio. La acumulación de incidencias en la zona portuaria ha obligado a mantener un elevado nivel de alerta y un incremento en los controles diarios para contener las infracciones y garantizar la seguridad en el recinto.