Una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Pacientes (ANPASS) señala un descontento masivo hacia la gestión del Ministerio de Sanidad tras los sucesos acontecidos en la ciudad autónoma a finales de julio.

Lee tambien: Feijóo exige la dimisión de Sánchez por «incompetente o cómplice» tras el debate de la crisis de Ceuta en el Congreso

Ceuta — Más de un mes después de los acontecimientos registrados los días 30 y 31 de julio en Ceuta, la gestión sanitaria del Gobierno de España sigue acumulando duras críticas. Según los datos del último informe publicado por la Asociación Nacional de Pacientes (ANPASS), existe un clamor social prácticamente unánime respecto a la falta de respuesta institucional ante el colapso de los servicios esenciales en la ciudad autónoma.

El sondeo revela que el 93% de los encuestados exige la dimisión inmediata de Mónica García, ministra de Sanidad, al considerar que debe asumir responsabilidades políticas por el modo en que se ha conducido esta emergencia.

Lee tambien: Abascal tilda a Sánchez de “traidor” y “lacayo de Marruecos” tras la crisis fronteriza en Ceuta

Reproche directo a la gestión de Ingesa y falta de reacción

El malestar ciudadano se dirige especialmente contra las instituciones responsables de la asistencia médica en la zona:

Evaluación de Ingesa: El 80% de los españoles califica como «mala» o «muy mala» la actuación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad. Un 60% la define directamente como «muy mala» .

El 80% de los españoles califica como «mala» o «muy mala» la actuación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad. Un . Falta de anticipación: El 89% de los encuestados señala que el Ejecutivo central reaccionó «claramente tarde» para proteger la atención sanitaria y los servicios públicos esenciales.

El señala que el Ejecutivo central reaccionó «claramente tarde» para proteger la atención sanitaria y los servicios públicos esenciales. Respaldo a Ceuta: El 98% de la población considera plenamente justificadas las solicitudes de urgencia enviadas por el Gobierno ceutí exigiendo más medios y refuerzos al Gobierno central.

Un sistema con carencias estructurales previas

De acuerdo con las declaraciones de ANPASS, los eventos de finales de julio no hicieron más que agravar una situación sanitaria que ya padecía graves deficiencias crónicas, tales como la falta de personal, las plazas sin cubrir en diversas especialidades, el aumento de las listas de espera y la necesidad recurrente de derivar pacientes a la Península.

Métrica del estudio de ANPASS Porcentaje de acuerdo Recursos insuficientes en Ceuta ante emergencias 99% (87% «claramente insuficientes») Atención médica habitual afectada por la crisis 99% (93% impacto «grave») El Gobierno debió reforzar la sanidad con anterioridad 92% Falta de confianza en la preparación del sistema ante futuros repuntes 99% (84% «ninguna confianza»)

Prioridades ciudadanas para la reconstrucción del sistema

Mercedes López, presidenta de ANPASS, enfatizó la urgencia de actuar de manera inmediata: “Los resultados trasladan un mensaje muy claro: existe una percepción prácticamente unánime de que la sanidad de Ceuta no contaba con los recursos necesarios para responder a una situación excepcional de esta magnitud”.

Ante esta situación, el 93% de la ciudadanía reclama un incremento permanente y significativo de los fondos destinados a la sanidad ceutí. Las principales medidas prioritarias señaladas por la población son: