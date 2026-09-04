El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha presentado a Bruselas tres propuestas clave que podrían transformar la situación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En una reciente declaración a la Agencia de Noticias EFE, el mandatario solicitó su reconocimiento como regiones ultraperiféricas (RUP), su inclusión en la unión aduanera europea y una representación permanente en el Comité de las Regiones (CDR) de la UE.

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El reconocimiento como RUP es fundamental para ambas ciudades, ya que actualmente solo existen nueve regiones en la UE con este estatus. Para conseguirlo, Ceuta y Melilla deberán superar un riguroso procedimiento legislativo que incluye la reforma del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la aprobación unánime de todos los Estados miembros de la UE.

Los requisitos para que se declare el estatus de RUP incluyen factores como la lejanía del territorio continental, la insularidad, y una dependencia económica marcada. Si se logra este objetivo, Ceuta y Melilla accederían a mayores fondos europeos, partidas especiales de financiación y la posibilidad de mantener regímenes fiscales propios.

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También se plantea la inclusión de Ceuta y Melilla en la unión aduanera de la UE. A pesar de no formar parte de la misma, las ciudades gozan de ciertos beneficios, como la exención de derechos de aduana en productos de intercambio con la UE. Sin embargo, su inclusión formal en este sistema requeriría una solicitud del Gobierno español y la aprobación unánime de los Estados miembros.

Por último, en lo que respecta a la representación en el CDR, Ceuta y Melilla han carecido históricamente de una presencia fija en este órgano consultivo. Sin embargo, la alcaldesa de Jerez ha anunciado que cederá su puesto para que Ceuta pueda tener representación, lo que exigiría la aprobación del Consejo de la Unión Europea.

Estas iniciativas son fundamentales para el desarrollo y el futuro económico de Ceuta y Melilla, ciudades que enfrentan desafíos únicos debido a su ubicación y circunstancias específicas en el contexto europeo.