El Congreso de los Diputados está acelerando las negociaciones para aprobar antes de diciembre la ley de protección a los menores en el entorno digital. Esta norma, impulsada por el Gobierno, tiene como objetivo regular el acceso de los menores a las redes sociales y exigir mayores responsabilidades a las plataformas digitales.

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La ley, que se debate esta semana en la Comisión de Justicia, incluye la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años y establece sanciones para las plataformas que difundan contenidos perjudiciales. Entre las medidas, se contempla la creación de un nuevo delito para las plataformas que amplifiquen contenidos que inciten al suicidio, autolesión o delitos de odio.

La norma, que lleva en el Congreso desde abril de 2025, ha sido objeto de más de 260 enmiendas y ha sufrido modificaciones significativas por parte de PSOE y Sumar. Sin embargo, el tiempo apremia debido a un posible adelanto electoral que podría disolver las Cortes, por lo que los grupos parlamentarios buscan cerrar los últimos detalles en la ponencia de este martes.

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El debate actual se centra en el grado de regulación y el equilibrio entre medidas punitivas y herramientas como la alfabetización digital. A pesar de las diferencias, existe un consenso generalizado sobre la necesidad de reforzar la protección de los menores en el entorno digital.

La normativa también contempla penas de hasta dos años de prisión por la creación y difusión de deepfakes sexuales y multas de hasta dos millones de euros para las tecnológicas que incumplan la ley. Además, se exigirá que los dispositivos tecnológicos incluyan control parental de fábrica.