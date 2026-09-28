El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, ha lanzado duras críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez en relación a la crisis de vivienda y la situación migratoria en Ceuta. Durante su intervención en el programa ‘Salvados’, Rufián acusó al Ejecutivo de mentir a la ciudadanía y de adoptar una postura cobarde frente a estos problemas.

Lee tambien: El Ayuntamiento de Madrid critica la gestión de la acampada en la Puerta del Sol

Rufián señaló que el Gobierno, compuesto por PSOE y Sumar, ha mantenido silencios que considera inaceptables, especialmente en cuestiones de vivienda e inmigración. Según el diputado, la izquierda no puede limitarse a reproducir eslóganes sin tomar medidas efectivas. Propuso que se deben establecer «orden y vías de entrada legales» para gestionar la inmigración, subrayando que los derechos y obligaciones deben aplicarse a todas las personas, independientemente de su origen.

El diputado también expresó su preocupación por el avance de la ultraderecha, mencionando específicamente a Vox y Aliança Catalana, y atribuyó su crecimiento a la inacción de la izquierda. Rufián instó a su partido y a otros grupos progresistas a ofrecer soluciones y discursos alternativos en lugar de ignorar el problema.

Lee tambien: Óscar Puente responde a Feijóo por sus críticas sobre Ceuta y Melilla: “Si eso pasase, tú le darías las gracias a Trump”

En cuanto a la inmigración, Rufián defendió la necesidad de que sea ordenada y argumentó que este enfoque no debería ser considerado como una postura de derechas. Recordó que ya había defendido en el Congreso que las devoluciones de inmigrantes se hicieran «con dignidad», lo que le valió críticas en su momento.

Finalmente, Rufián criticó la gestión de Pedro Sánchez en la crisis de vivienda e inmigración, advirtiendo que un gobierno puede cometer errores, pero no puede mentir a la ciudadanía. Concluyó que la falta de transparencia y acción del Gobierno es una de las razones por las que la ultraderecha está ganando terreno.