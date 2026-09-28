La presencia de aire frío en altura sobre la Península Ibérica provocará el regreso de la inestabilidad en España este lunes 28 de septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por lluvias y tormentas en varias comunidades, destacando Cataluña con un aviso de nivel naranja entre las 21:00 y las 23:00 horas.

Lee tambien: El tiempo en España hoy domingo, 27 de septiembre de 2026: nubes y lluvias puntuales según AEMET

Además de Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana también tendrán avisos, aunque de nivel amarillo. Las precipitaciones podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas de granizo en algunas zonas.

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, especialmente notable en el interior sur peninsular. Sin embargo, en Baleares no se esperan cambios significativos, y en Galicia las temperaturas incluso podrían subir.

Lee tambien: Tormentas en Valencia dejan 478 incidentes por inundaciones

El viento soplará moderado de componente este en Baleares y los litorales mediterráneos, mientras que en el interior peninsular, el Cantábrico y Galicia predominará el viento de componente sur. En Canarias, se esperan precipitaciones en las islas montañosas durante las primeras horas del día, pero la situación tenderá a mejorar.

Para el martes, se espera que una borrasca se acerque al noroeste peninsular, con lluvias localmente abundantes en Galicia y avisos por oleaje en el litoral gallego. En el nordeste peninsular, las lluvias y tormentas podrían ser fuertes en el litoral norte de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón.

La inestabilidad continuará durante la semana, especialmente en el nordeste, con lluvias en Cataluña, Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. En Navarra, se esperan acumulados de hasta 50 litros por metro cuadrado.