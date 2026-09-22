MADRID.— La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido este martes la retirada definitiva de la acreditación de redactor a Vito Quiles, impidiéndole formalmente continuar con su actividad en las instalaciones del recinto parlamentario.

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El órgano de dirección de la Cámara baja, compuesto por una mayoría de PSOE y Sumar, ha resuelto de esta manera tres expedientes tramitados por faltas graves cometidas los días 17, 25 y 26 de marzo. Entre los hechos sancionados figuran la interrupción de una rueda de prensa del portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, y la difusión en redes sociales de material audiovisual grabado en áreas no autorizadas del edificio.

Las faltas han sido catalogadas finalmente como «muy graves» debido a la reincidencia, dado que la credencial de Quiles ya se encontraba suspendida desde el pasado 13 de mayo por infracciones anteriores. Fuentes parlamentarias han precisado que «la reiteración, al estar ya suspendido por infracciones graves previas, supone la catalogación como muy grave de cada una de las tres nuevas infracciones ahora resueltas y conllevan cada una de ellas la retirada definitiva de la acreditación».

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Pese a la suspensión temporal que pesaba sobre su acreditación —medida que afectaba también al agitador Bertrand Ndongo—, Quiles ha acudido de manera frecuente a las inmediaciones del Congreso durante los últimos meses para abordar y grabar a diversos representantes políticos a su entrada o salida de la sede legislativa.