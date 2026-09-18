Efectivos de la Comandancia General de Baleares, La Legión y el Regimiento ‘Tenerife’ nº 49 asumen el control en la ciudad autónoma en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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El Ejército de Tierra ha culminado este jueves el proceso de relevo de las unidades militares desplegadas en la Ciudad Autónoma de Ceuta. El objetivo principal de este contingente es dar continuidad a las misiones permanentes de presencia, vigilancia y disuasión, manteniendo el respaldo estratégico a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Este movimiento de tropas da relevo a los más de 150 militares procedentes de Canarias que desembarcaron en la ciudad el pasado 20 de agosto para reforzar la seguridad tras la crisis registrada a finales de julio, marcada por un repunte en las entradas masivas de migrantes.

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Detalles de la operación y unidades implicadas

El nuevo contingente está compuesto por efectivos de diversas áreas geográficas y unidades operativas:

Comandancia General de Baleares: Aporta personal para la rotación del dispositivo.

Aporta personal para la rotación del dispositivo. Tercio ‘Gran Capitán’ 1.º de La Legión: Participa activamente en los cometidos de vigilancia.

Participa activamente en los cometidos de vigilancia. Regimiento de Infantería ‘Tenerife’ nº 49 (Brigada Canarias): Mantiene la representación de las unidades insulares en el despliegue.

Coordinación y funciones sobre el terreno

Las Fuerzas Armadas continúan operando dentro del marco de sus competencias operativas, sin interferir en las funciones directas de control fronterizo que corresponden a los cuerpos policiales.