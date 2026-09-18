MADRID — La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que las Fuerzas Armadas continuarán presentes en Ceuta y Melilla para defender valores fundamentales como «la convivencia, la tolerancia y el respeto». Robles ha calificado a ambas ciudades autónomas como «la mejor España» durante la clausura de la tercera edición de los Diálogos para la Seguridad, unas jornadas organizadas por EL PAÍS en el Centro Superior de Estudios de Defensa (Ceseden).

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Visita a los soldados heridos en Ceuta

Las manifestaciones de la titular de Defensa se han producido el mismo día en que ha acudido al hospital militar Gómez Ulla de Madrid para visitar a dos soldados evacuados desde Ceuta. Los efectivos sufrieron fracturas —de las que uno requirió intervención quirúrgica— en el marco de un presunto ataque perpetrado por migrantes en la ciudad autónoma.

Preocupación por el escenario internacional

En su intervención, Robles ha repasado la convulsa coyuntura geoestratégica global, destacando la gravedad de la guerra en Ucrania. La ministra ha señalado que el conflicto se ha transformado en una «guerra absolutamente tecnológica» que ha llevado a episodios como la reciente neutralización de un dron por parte de un caza F-18 español en Rumanía. En este sentido, ha reiterado el compromiso inequívoco de España con el pueblo ucraniano «todo el tiempo que sea necesario».

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Asimismo, ha abordado el conflicto bélico de Irán —iniciado por EE. UU. e Israel «sin respetar el derecho internacional»— y ha mostrado un especial temor por la inestabilidad en el Sahel. Robles ha definido esta región africana como el epicentro del yihadismo, advirtiendo sobre la proliferación de juntas militares apoyadas por mercenarios rusos y remarcando que la comunidad internacional «no puede permitirse otro fracaso como el de Afganistán».

Compromiso con la OTAN y mirada al Flanco Sur

En clave de alianzas militares, la responsable de Defensa ha reivindicado la condición de España como un socio de la OTAN «serio, firme, responsable y comprometido». No obstante, ha reclamado a los aliados una atención recíproca hacia las amenazas procedentes del Flanco Sur.

A su vez, ha quitado foco al debate centrado estrictamente en alcanzar un determinado porcentaje de gasto en Defensa, argumentando que la prioridad debe ser la disponibilidad real para participar en misiones internacionales, ámbito en el que las Fuerzas Armadas españolas responden «siempre que se las reclama».