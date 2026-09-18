ESTRASBURGO — El Parlamento Europeo ha aprobado una dura resolución sobre la crisis migratoria de Ceuta que señala directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por generar un «efecto llamada» y exige condicionar la financiación comunitaria a Marruecos a su cooperación fronteriza. El texto salió adelante tras un pacto del Partido Popular Europeo (PPE) con los grupos Conservadores y Reformistas (ECR) y Patriotas por Europa, fraguado tras la negativa del grupo socialista a respaldar un documento que incluyera críticas al Ejecutivo español o a Rabat.

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Exigencias a Marruecos y control de fondos

La resolución, que incorporó modificaciones exigidas por formaciones como Vox, plantea un marco mucho más estricto sobre el desembolso de los fondos de desarrollo de la Unión Europea a terceros países. El texto establece directrices claras:

Suspensión inmediata: Exige mecanismos sólidos para paralizar y recuperar los fondos europeos si se constata una falta de cooperación por parte del país receptor.

Exige mecanismos sólidos para paralizar y recuperar los fondos europeos si se constata una falta de cooperación por parte del país receptor. Condicionalidad comercial y estratégica: Vincula el acceso preferente al mercado europeo a la asunción de compromisos medibles para prevenir cruces ilegales, desarticular redes de tráfico y garantizar retornos efectivos.

Críticas a la gestión del Gobierno de España

El documento definitivo, impulsado en buena medida por las enmiendas del grupo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni (ECR), eleva el tono contra las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez:

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«Efecto llamada»: La Eurocámara expresa su «profunda preocupación» por lo que define como una política de «regularización a gran escala» aplicada por el Gobierno, argumentando que envía un mensaje equivocado a las redes de tráfico de migrantes.

La Eurocámara expresa su «profunda preocupación» por lo que define como una política de «regularización a gran escala» aplicada por el Gobierno, argumentando que envía un mensaje equivocado a las redes de tráfico de migrantes. Advertencias ignoradas: El texto califica las entradas del 30 de julio como una «invasión» y sostiene que el Gobierno obvió reiteradas advertencias previas de las autoridades locales y servicios de inteligencia.

El texto califica las entradas del 30 de julio como una «invasión» y sostiene que el Gobierno obvió reiteradas advertencias previas de las autoridades locales y servicios de inteligencia. Atención a los menores: La resolución insiste explícitamente en que las autoridades españolas deben garantizar la protección y el cuidado adecuado de los menores no acompañados que aún continúan en la ciudad.

Respaldo de Von der Leyen y devoluciones exprés

La aprobación parlamentaria cierra una semana marcada por el discurso sobre el Estado de la Unión de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien se dirigió a los ciudadanos para garantizar que «la frontera de Ceuta es una frontera europea».

En paralelo a este mensaje de apoyo institucional, el Ejecutivo comunitario ha presentado un nuevo marco europeo de Respuesta a Emergencias. Esta herramienta legal permitirá una flexibilidad temporal en situaciones de crisis para que los Estados miembros puedan retornar a los migrantes en situación irregular de manera mucho más rápida o incluso inmediata.