La formación exige «reglas de enfrentamiento claras», la activación de la Armada en la frontera marítima, la devolución inmediata de los llegados y la aplicación del artículo 102 de la Constitución al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Grupo Parlamentario Vox defenderá esta semana en el Congreso de los Diputados una moción consecuencia de una interpelación urgente al ministro del Interior. La propuesta plantea un paquete de medidas excepcionales para «revertir la situación de inseguridad» generada en Ceuta tras la entrada masiva de personas iniciada el pasado 30 de julio, episodio que la formación califica abiertamente como un «acto de guerra híbrida orquestado por Marruecos».

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Entre las principales iniciativas, la formación de Santiago Abascal reclama dotar de la consideración legal de agentes de la autoridad a los efectivos de las Fuerzas Armadas destinados en la ciudad autónoma y establecer «reglas de enfrentamiento claras y acordes a Derecho» para repeler nuevas entradas.

Un balance de denuncias y delictividad en aumento

Para justificar la urgencia de la moción, la iniciativa parlamentaria de Vox aporta diversos indicadores sobre el impacto en la seguridad ciudadana y la carga operativa en la ciudad autónoma:

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Repunte en las comisarías: Según datos recogidos en la moción, la Policía Nacional en Ceuta ha registrado picos de «hasta 200 denuncias de delitos al día», cifra que multiplicaría por diez los registros habituales anteriores a la crisis.

Según datos recogidos en la moción, la Policía Nacional en Ceuta ha registrado picos de «hasta 200 denuncias de delitos al día», cifra que multiplicaría por diez los registros habituales anteriores a la crisis. Agresiones a la autoridad: Los juzgados ceutíes tramitan ya 53 denuncias por agresiones y resistencia ejercidas contra policías, guardias civiles y militares, de las cuales 29 están tipificadas como delitos de atentado contra agente de la autoridad.

Los juzgados ceutíes tramitan ya 53 denuncias por agresiones y resistencia ejercidas contra policías, guardias civiles y militares, de las cuales 29 están tipificadas como delitos de atentado contra agente de la autoridad. Aumento de la delincuencia sexual: El texto señala que las agresiones sexuales pasaron de 17 a 23 en la primera semana posterior a la aprobación del Real Decreto 681/2026.

Mapeo de exigencias: del refuerzo fronterizo a la vía judicial contra el Gobierno

La moción articula sus exigencias en torno a tres ejes fundamentales: la defensa operativa de la frontera, las relaciones con Marruecos y las responsabilidades políticas del Ejecutivo central.

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Ejes de la moción de Vox sobre la crisis de Ceuta │ └────────────────────────────┬────────────────────────────┘ │ ┌───────────────────────────────┼───────────────────────────────┐ │ │ │ ▼ ▼ ▼ Medidas Operativas y de Seguridad Relaciones Internacionales Responsabilidad Penal ───────────────────────────────── ────────────────────────── ───────────────────── • Agentes de autoridad a militares • Denuncia de Marruecos ante • Activación del art. 102 y dotación de más medios. organismos internacionales. de la Constitución. • Reglas de enfrentamiento claras. • Reconocimiento de "guerra • Calificación de la gestión • Despliegue de la Armada en la híbrida" y agresión a la como "traición a España" frontera marítima. soberanía nacional. ante los Tribunales. • Devolución inmediata a Marruecos.

Exigencia de devoluciones y responsabilidad constitucional

Además del refuerzo logístico, tecnológico y de personal para la Policía Nacional y la Guardia Civil, Vox solicita que la Armada participe de manera activa en el control de la línea fronteriza marítima. La formación reclama también la tramitación exprés de la devolución a territorio marroquí de la totalidad de las personas que accedieron irregularmente a la ciudad autónoma.

Por último, el texto acusa al Gobierno de incurrir en una «omisión sistemática del deber de salvaguardar las fronteras», calificando la política con Rabat como una «conducta de traición a España». Por ello, consideran «imprescindible» impulsar la vía del artículo 102 de la Constitución Española para exigir la responsabilidad penal del presidente del Gobierno y los miembros del Consejo de Ministros ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.