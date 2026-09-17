Varsovia proyecta para 2027 el mayor llamamiento de los últimos años mientras continúa reforzando sus Fuerzas Armadas y mantiene uno de los mayores esfuerzos en defensa de Europa

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Polonia continúa reforzando su capacidad militar en un contexto marcado por la guerra de Ucrania y las tensiones con Rusia. El Gobierno polaco prepara para 2027 la convocatoria de más de 300.000 reservistas y reclutas, entre militares profesionales, voluntarios y personal destinado a diferentes cuerpos auxiliares.

El proyecto elaborado por el Ministerio de Defensa de Polonia contempla la incorporación de 20.000 nuevas plazas al servicio militar profesional, unas 6.500 más que el año anterior.

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A ellas se sumarían alrededor de 200.000 reservistas y 83.700 efectivos destinados a cuerpos auxiliares, dentro de una estrategia destinada a ampliar considerablemente la capacidad de movilización del país.

Más de 200.000 ciudadanos serán evaluados

Una de las principales medidas contempla convocar a más de 200.000 ciudadanos para analizar sus capacidades físicas, formación y conocimientos.

Tras este proceso, los seleccionados pasarán a formar parte de la reserva y quedarán provisionalmente asignados a una unidad militar para estar disponibles en caso de una eventual movilización.

El llamamiento podrá afectar tanto a hombres como a mujeres de hasta 60 años, dependiendo de sus características y preparación.

La legislación polaca contempla consecuencias para quienes no comparezcan injustificadamente después de recibir una convocatoria oficial. Estas pueden ir desde sanciones económicas hasta la intervención policial para garantizar la asistencia al centro de reclutamiento.

Entrenamientos militares de hasta 90 días

Algunos de los reservistas seleccionados también podrán ser convocados para realizar periodos de entrenamiento militar de hasta 90 días consecutivos.

La intención de Varsovia es disponer de una reserva considerable de ciudadanos preparados para incorporarse rápidamente a las Fuerzas Armadas si las circunstancias de seguridad lo requieren.

La estrategia se ha intensificado especialmente desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, que modificó las prioridades militares de Polonia y de otros países situados en el flanco oriental de la OTAN.

Polonia quiere uno de los mayores ejércitos de Europa

Las Fuerzas Armadas polacas cuentan actualmente con más de 220.000 efectivos, según los datos del Ministerio de Defensa, frente a aproximadamente 130.000 antes del comienzo de la guerra de Ucrania.

El objetivo a largo plazo de Varsovia es alcanzar los 300.000 militares en activo y disponer de hasta 500.000 efectivos si se incluyen las reservas para 2039.

Este crecimiento está acompañado de importantes inversiones en equipamiento militar y modernización de las Fuerzas Armadas.

Uno de los mayores gastos militares de Europa

El esfuerzo también se refleja en las cuentas públicas. Polonia dedica en 2026 alrededor del 4,8% de su PIB a defensa, frente al 4,7% del ejercicio anterior.

Para 2027, las previsiones apuntan a un gasto próximo al 4,5% del PIB, manteniendo a Polonia entre los países europeos que realizan un mayor esfuerzo presupuestario en materia militar.

El incremento de efectivos y reservistas forma parte de una estrategia con la que Varsovia busca elevar su capacidad de respuesta ante cualquier posible deterioro de la seguridad en Europa oriental.