La infraestructura gasista española continúa permitiendo a Rabat importar gas natural mientras ambos países atraviesan una etapa de tensión política y migratoria

Lee tambien: Marruecos acusa a España de usar su pasado colonial para otorgar pasaportes europeos a los saharauis

España continúa facilitando el acceso de Marruecos al gas natural a través de sus infraestructuras energéticas pese a la crisis abierta entre ambos países por la situación en Ceuta. Durante el mes de agosto, el flujo de gas hacia el país vecino mediante la interconexión de Tarifa alcanzó los 790 GWh, según los datos del sistema gasista.

El suministro se mantiene operativo gracias a la red española de regasificación y transporte, que permite a Marruecos recibir el combustible que adquiere en los mercados internacionales.

Lee tambien: Marruecos afea a España no devolver a los menores de Ceuta

El país vecino todavía no dispone de capacidad suficiente para recibir directamente grandes cantidades de gas natural licuado (GNL), por lo que utiliza las plantas españolas para transformar el gas licuado en estado gaseoso antes de enviarlo mediante el gasoducto Magreb-Europa (GME).

Cómo funciona el envío de gas a Marruecos

El proceso comienza cuando Marruecos compra GNL en los mercados internacionales. Posteriormente, los buques metaneros descargan el combustible en terminales españolas, donde se realiza la regasificación.

Después, el gas entra en la red española y atraviesa el Estrecho mediante la conexión de Tarifa para llegar al sistema energético marroquí.

Los 790 GWh registrados en agosto no corresponden a gas comprado por España para entregarlo a Rabat, sino a operaciones realizadas por Marruecos utilizando las infraestructuras energéticas españolas.

La tensión política no ha cerrado la conexión energética

El mantenimiento de esta vía de suministro se produce en un momento marcado por las tensiones diplomáticas entre España y Marruecos tras la crisis migratoria de Ceuta.

A pesar del conflicto político, la infraestructura energética continúa funcionando con normalidad y España sigue actuando como plataforma para que Marruecos pueda importar gas destinado a sus centrales eléctricas.

La cantidad enviada depende principalmente de las necesidades del sistema eléctrico marroquí. La empresa pública ONEE, encargada del suministro eléctrico y del agua en Marruecos, determina la demanda necesaria y las comercializadoras gestionan las operaciones.

El gasoducto cambió de sentido tras la ruptura entre Argelia y Marruecos

La conexión entre España y Marruecos adquirió un nuevo papel después de que Argelia cerrara en 2021 el suministro a través del gasoducto Magreb-Europa, que hasta entonces transportaba gas argelino hacia España atravesando territorio marroquí.

Desde 2022, la infraestructura comenzó a operar en sentido contrario, permitiendo que Marruecos importase gas comprado en terceros mercados utilizando la red española.

Durante agosto, los flujos llegaron a superar los 30 GWh diarios en algunos momentos, aunque posteriormente descendieron debido a la menor demanda eléctrica tras el periodo punta del verano.

Argelia continúa como principal proveedor de España

Los datos energéticos muestran además el peso de Argelia en el sistema español. En agosto, España recibió 9.897 GWh de gas argelino a través de Medgaz, frente a los 9.123 GWh del mismo mes del año anterior.

Aunque las cifras son similares al volumen enviado hacia Marruecos, no existe una relación directa entre ambos flujos. España mantiene controles para garantizar que el gas destinado a Rabat no procede del suministro argelino.

Argelia continúa siendo uno de los principales proveedores energéticos españoles y en julio representó el 41,7% del gas recibido por España.