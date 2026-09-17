El líder de Vox critica la gestión de las obras hidráulicas tras el episodio del barranco del Poyo y responsabiliza al Ejecutivo de no impulsar medidas de prevención

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado la actuación del Gobierno ante el riesgo de nuevas inundaciones y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de impedir la construcción de infraestructuras destinadas a reducir el impacto de las riadas.

Durante un desplazamiento hacia Cataluña, Abascal se refirió al episodio vivido en el barranco del Poyo, donde las lluvias volvieron a generar preocupación por el posible desbordamiento del cauce.

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“Es un maldito insulto, una ofensa a los ciudadanos. Es un atentado a la dignidad de la gente que, después de dos años, de nuevo se produzcan estos riesgos”, afirmó el dirigente de Vox.

Críticas a la política climática del Gobierno

Abascal señaló directamente al Ejecutivo de Sánchez y aseguró que no se están ejecutando las infraestructuras que, a su juicio, serían necesarias para mejorar la protección frente a episodios de lluvias intensas.

El líder de Vox vinculó esta situación con lo que calificó como “fanatismo climático” del Gobierno, al considerar que las políticas ambientales están limitando determinadas actuaciones hidráulicas.

“Les importa un carajo la vida de la gente”, afirmó Abascal al referirse a la gestión del Ejecutivo.

Abascal acusa al Gobierno de priorizar otros intereses

El presidente de Vox sostuvo que el Gobierno “solo trae corrupción, traición y tragedias” y reclamó un cambio en la política de prevención frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Sus declaraciones se producen después de nuevos episodios de lluvias intensas que han vuelto a poner el foco en la capacidad de las infraestructuras existentes para hacer frente a inundaciones.