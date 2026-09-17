María José Catalá anuncia la Medalla de Honor de Valencia para la ciudad autónoma dentro de los actos del 9 de Octubre y destaca su resistencia en los últimos meses

Lee tambien: Tiempo en Ceuta hoy, miércoles 16 de septiembre: AEMET apunta a cielos despejados y máximas de 28°C

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que el Ayuntamiento concederá la Medalla de Honor de la ciudad de Valencia a Ceuta dentro de los reconocimientos previstos con motivo del próximo 9 de Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

Catalá ha explicado que esta distinción pretende reconocer la actitud de la ciudad autónoma durante la crisis vivida en los últimos meses y destacar, según sus palabras, que Ceuta ha mantenido su posición “sin rendirse ni tirar la toalla”.

Lee tambien: Tiempo en Ceuta hoy, martes 15 de septiembre: AEMET apunta a poco nuboso, 25°C de máxima y brisa del SE

“Estamos con Ceuta. Igual que toda España estuvo con Valencia en el peor momento de la historia reciente”, afirmó la alcaldesa durante el pleno municipal en el que se debatió el estado de la ciudad.

Un reconocimiento por la defensa de Ceuta

La regidora valenciana señaló que el galardón se concede a Ceuta “por no rendirse, por no tirar la toalla y por defender Ceuta y España”.

El anuncio se produce en un contexto marcado por el debate político y social generado tras la crisis migratoria registrada en la ciudad autónoma, que ha provocado diferentes pronunciamientos institucionales en las últimas semanas.

Más medidas anunciadas por el Ayuntamiento de Valencia

Durante el pleno, Catalá también presentó diferentes iniciativas municipales, entre ellas la creación de 390 nuevas viviendas públicas en barrios como Patraix, Ciutat Vella, Malvarrosa, Torrefiel y Quatre Carreres.

En materia turística, la alcaldesa anunció multas de hasta 1.500 euros para determinadas conductas incívicas protagonizadas por visitantes.

Además, comunicó la aprobación definitiva del proyecto de reforma integral de la plaza del Ayuntamiento de Valencia, así como nuevos refuerzos en servicios municipales, entre ellos la incorporación de 122 nuevos bomberos en 2027, 140 conductores para la Empresa Municipal de Transportes y 119 nuevos autobuses.

Nuevas medidas urbanas y culturales

El Ayuntamiento también pondrá en marcha un plan de resiliencia frente a las olas de calor que incluirá más zonas de sombra, espacios de confort climático, estructuras y toldos en centros educativos, además de la plantación de 10.000 nuevos árboles.

En vivienda turística, el consistorio prevé ayudas para comunidades de propietarios que quieran modificar sus estatutos e impedir la apertura de pisos turísticos mediante los mecanismos legales establecidos.

En el ámbito cultural y educativo, Catalá anunció un bono para fomentar la lectura infantil y la redacción del proyecto de reconstrucción del pórtico circular del Mercado de las Flores de la Tortada de Goerlich, ubicado en el Jardín del Turia.