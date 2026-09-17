El Instituto Geográfico Nacional detectó el movimiento sísmico durante la mañana del jueves, aunque no hay constancia de que haya sido percibido por la población

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Un nuevo movimiento sísmico ha sido registrado este jueves en Canarias. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó un terremoto de magnitud 3 mbLg frente a la costa occidental de Lanzarote, sin que hasta el momento se hayan comunicado daños ni incidencias.

El seísmo tuvo lugar a las 10:20:37 horas y su hipocentro se situó a unos 30 kilómetros de profundidad bajo el nivel del mar, en una zona marítima próxima al litoral de la isla.

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El terremoto no fue percibido por los ciudadanos

Según la información facilitada por el IGN, las características del movimiento sísmico y la profundidad a la que se originó podrían explicar que no se hayan registrado avisos de personas que hayan notado el temblor.

Por ahora, los servicios de emergencia no han informado de ningún tipo de afectación relacionada con este episodio.

Canarias mantiene una vigilancia sísmica constante

Este nuevo registro se suma a la actividad sísmica habitual que se produce en el entorno del archipiélago canario, una zona sometida a seguimiento continuo por parte de los organismos especializados.

El Instituto Geográfico Nacional mantiene monitorizada la actividad sísmica de las islas y actualiza sus registros con información sobre la magnitud, profundidad y localización de cada movimiento detectado.

Aunque los terremotos de baja magnitud son frecuentes en Canarias, los expertos mantienen una vigilancia permanente para analizar cualquier variación significativa en la actividad geológica del territorio.