El nuevo partido político Avante 2/3 ha realizado su presentación oficial en Ceuta, donde ha expuesto un ambicioso programa reformista centrado en la revisión de la Constitución española.

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Fundado por un grupo de militares retirados, el partido propone la eliminación del sistema de autonomías, lo que ha generado un debate significativo entre los asistentes y los medios locales.

Además, Avante 2/3 ha planteado la necesidad de revisar las relaciones de España tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos, sugiriendo que estas modificaciones podrían favorecer la estabilidad en el país.

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El líder del partido ha asegurado que existe un interés particular por parte de la comunidad ceutí en conocer cómo estas reformas afectarán a la convivencia y a la política local.

Con este lanzamiento, Avante 2/3 busca posicionarse como una alternativa a los partidos tradicionales en Ceuta, donde la política local enfrenta constantes desafíos.

La presentación se ha visto marcada por un ambiente de interés y expectación, evidenciando la necesidad de un cambio en el actual panorama político de la ciudad.