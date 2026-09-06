La ministra de Igualdad, Ana Redondo, llevará a cabo una visita a la ciudad de Ceuta este domingo. Este viaje se enmarca dentro de sus actividades oficiales, aunque se informa que no está prevista la realización de encuentros con la prensa.

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Además, durante su estancia en Ceuta, la ministra tampoco mantendrá contactos con representantes de la Ciudad Autónoma, lo que limita la posibilidad de que su visita genere un diálogo directo con las autoridades locales sobre los temas de igualdad en la región.

La visita de Redondo coincide con una época en la que diversos temas relacionados con la igualdad y los derechos sociales están en el centro del debate público, lo que podría incrementar la atención hacia su agenda durante esta jornada en Ceuta.

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Por el momento, no han trascendido más detalles sobre los objetivos específicos de esta visita ni sobre las actividades que la ministra podría realizar en la ciudad, lo que deja a la expectativa a muchos ciudadanos interesados en el papel del Gobierno de España en cuestiones de igualdad.

La falta de encuentros programados con la prensa y la Ciudad Autónoma también suscita interrogantes acerca de la naturaleza de esta visita, que parece estar orientada a asuntos más internos y menos a la interacción con la comunidad ceutí.

Se espera que, a pesar de la ausencia de interacciones públicas, la visita de la ministra de Igualdad tenga un impacto en las políticas de igualdad y en la percepción de su departamento sobre las necesidades locales en Ceuta.