AEMET prevé 100% de probabilidad de lluvia en Bilbao, A Coruña, Barcelona, València y Sevilla este jueves, 20 de agosto de 2026; el resto del país alterna intervalos nubosos y episodios de precipitación, con máximas que van de 22°C a 38°C.

El repaso siguiente recoge, por áreas, las máximas y mínimas, el estado del cielo, la dirección e intensidad del viento y la probabilidad de lluvia según los datos publicados por AEMET.

Norte peninsular

La nubosidad domina el norte. Bilbao: 26°C / 18°C, cielo cubierto con lluvia, viento del N a 10 km/h, probabilidad de lluvia 100%.

A Coruña: 22°C / 18°C, muy nuboso con lluvia, viento del NO a 15 km/h, probabilidad de lluvia 100%.

Centro peninsular

Madrid: 30°C / 22°C, intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del SO a 20 km/h, probabilidad de lluvia 60%.

Zaragoza: 35°C / 21°C, intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del NO a 10 km/h, probabilidad de lluvia 90%.

Sur peninsular

En el sur las temperaturas siguen siendo altas pero con riesgo de precipitación. Ceuta (ciudad autónoma de unos 83.000 habitantes, según el INE): 28°C / 21°C, intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del O a 20 km/h, probabilidad de lluvia 95%.

Sevilla: 30°C / 20°C, intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del O a 20 km/h, probabilidad de lluvia 100%.

Mediterráneo

Barcelona: 32°C / 23°C, nuboso con lluvia, viento del E a 10 km/h, probabilidad de lluvia 100%.

València: 38°C / 28°C, intervalos nubosos con lluvia, viento del E a 15 km/h, probabilidad de lluvia 100%, con aumento de la humedad.

Islas Baleares

Palma: 37°C / 27°C, intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del SO a 20 km/h, probabilidad de lluvia 90%.

Las salidas al exterior pueden requerir precaución por la posible aparición de chubascos puntuales ligados a los picos de nubosidad.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: 28°C / 24°C, cielo cubierto, viento del N a 25 km/h, probabilidad de lluvia 0%.

Aunque la cobertura nubosa será notable en zonas puntuales, en el área de referencia de Las Palmas la previsión no apunta a precipitaciones.

Recomendaciones

Equipamiento : la probabilidad de lluvia varía mucho por zonas — 100% en Bilbao, A Coruña, Barcelona, València y Sevilla; 0% en Las Palmas (Canarias de referencia)—; consulte las alertas de AEMET .

: la probabilidad de lluvia varía mucho por zonas — en Bilbao, A Coruña, Barcelona, València y Sevilla; en Las Palmas (Canarias de referencia)—; consulte las alertas de . Planificación horaria : en lugares con previsión de lluvia escasa (Madrid, Zaragoza, Ceuta, Palma, Sevilla) los episodios pueden ser puntuales; conviene dejar margen en los desplazamientos.

: en lugares con previsión de lluvia escasa (Madrid, Zaragoza, Ceuta, Palma, Sevilla) los episodios pueden ser puntuales; conviene dejar margen en los desplazamientos. Viento: en el norte y en Canarias se esperan rachas y brisas entre 10–25 km/h (direcciones N y SO según la zona), que modifican la sensación térmica.

Este jueves, 20 de agosto de 2026, el eje frío-calor cubre de 22°C a 38°C y concentra lluvia frecuente en el norte, el litoral mediterráneo y buena parte del sur; siga las actualizaciones de AEMET para ajustar desplazamientos y actividades.