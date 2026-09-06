En un acto reciente en Madrid, los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas que forman parte del Partido Popular han expresado su respaldo a Ceuta mediante la firma de una carta de apoyo. Este gesto busca resaltar la importancia de la ciudad autónoma y la necesidad de un aumento en la financiación que recibe.

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La reunión se llevó a cabo el pasado viernes, donde los homólogos de Kissy Chandiramani, la consejera de Hacienda de Ceuta, se unieron para manifestar su solidaridad con la localidad ceutí. A través de esta acción, se pretende llamar la atención sobre los retos presupuestarios que enfrenta la ciudad.

El apoyo unánime de estas comunidades refuerza la voz de Ceuta en el ámbito político y económico, enfatizando la necesidad de abordar sus particularidades y necesidades específicas. La carta firmada es un paso significativo hacia la valorización de Ceuta dentro del marco nacional.

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Los responsables de Hacienda esperan que, a través de esta iniciativa, se impulse una revisión de los mecanismos de financiación establecidos para Ceuta, permitiendo que la ciudad disponga de recursos adecuados para su desarrollo y bienestar. Este apoyo se suma a otras gestiones realizadas en diferentes foros políticos para conseguir más recursos.

Las comunidades del PP han mostrado su disposición a trabajar conjuntamente para garantizar que Ceuta reciba la atención que merece, tanto desde el punto de vista económico como social. Esta colaboración interautonómica es clave para abordar los desafíos que enfrenta la región.

Con este respaldo, Ceuta se posiciona nuevamente en el centro de atención de las políticas autonómicas, lo que podría traducirse en beneficios concretos para sus habitantes en el futuro cercano.