Sanidad acuerda con los sindicatos el envío de apoyo psicológico, la contratación de traductores profesionales y el refuerzo de las plantillas tras la sobrecarga asistencial derivada de los sucesos del 30 y 31 de julio.

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Ceuta (EFE) — El Ministerio de Sanidad aplicará un plan de choque con el objetivo de aliviar la carga laboral y paliar el «estrés» que sufren los profesionales sanitarios de Ceuta desde la entrada masiva de personas migrantes producida a finales de julio. La decisión ha sido transmitida por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, durante una reunión con la Mesa Sectorial de Sanidad, según ha informado el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE).

El paquete de medidas anunciado por el Ejecutivo central contempla:

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Apoyo a la salud mental: Implantación de un equipo de asistencia terapéutica para ayudar a los profesionales a gestionar situaciones de alta tensión y desgaste emocional.

Implantación de un equipo de asistencia terapéutica para ayudar a los profesionales a gestionar situaciones de alta tensión y desgaste emocional. Contratación de traductores: Incorporación de intérpretes profesionales para labores de mediación lingüística en urgencias, un cometido que hasta ahora asumían voluntariamente miembros del propio personal sanitario.

Incorporación de intérpretes profesionales para labores de mediación lingüística en urgencias, un cometido que hasta ahora asumían voluntariamente miembros del propio personal sanitario. Refuerzo de plantillas: Compromiso de incrementar los efectivos asistenciales y revisar las contrataciones de promoción interna temporal sin perjudicar la bolsa de trabajo local.

Ajuste de ratios a la realidad asistencial

Las responsables autonómicas del SAE en Ceuta, María Dolores Domínguez y Rosa de la Borbolla, han valorado positivamente los compromisos alcanzados y han urgido a que se ejecuten a la mayor brevedad.

Desde la organización sindical subrayan la necesidad de dimensionar adecuadamente las ratios de personal para adaptar el servicio a la demanda asistencial real tras los acontecimientos vividos en la ciudad autónoma.