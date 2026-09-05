El Ministerio Público argumenta que la planificación del salto masivo del 30 y 31 de julio se orquestó en Marruecos y pide declarar el secreto parcial de las actuaciones.

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Madrid (EFE) — La Fiscalía ha presentado un informe formal ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón en el que defiende que este tribunal es el órgano competente para investigar la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta registrada los pasados 30 y 31 de julio.

Según el Ministerio Público, los hechos podrían ser constitutivos de varios delitos de gravedad:

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Favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización o grupo criminal .

y pertenencia a . Homicidio y lesiones por imprudencia grave .

. Posibles delitos contra el orden público o bienes jurídicos de naturaleza colectiva, como la paz o la independencia del Estado, aspecto que la instrucción deberá precisar.

Una trama transfronteriza

El pilar del argumento de la Fiscalía radica en la naturaleza internacional de la operación. Según los indicios recopilados, la fase de planificación, movilización, logística, difusión en redes y dirección estratégica se habría coordinado desde territorio marroquí. En cambio, la ejecución material y sus efectos más graves se vivieron en suelo español.

La legislación vigente permite a los tribunales españoles asumir causas transfronterizas cuando existen elementos de conexión claros e intereses nacionales afectados, exigiendo en este caso la intervención de un órgano preparado para fenómenos criminales complejos.

En manos de la magistrada

Ante la complejidad del caso y la presencia de «razones excepcionales», la Fiscalía ha solicitado a la magistrada que declare el secreto parcial de las actuaciones.

Con el informe del Ministerio Público y los atestados solicitados a la Policía Nacional y la Guardia Civil ya sobre la mesa, la jueza María Tardón deberá determinar en los próximos días si admite a trámite la denuncia interpuesta por el colectivo Iustitia Europa y abre formalmente una causa penal.