El Partido Popular llevará la próxima semana al Pleno del Congreso una proposición no de ley con su receta para la crisis en Ceuta, que plantea el refuerzo de la frontera, el incremento de agentes, la agilización de expulsiones y una fuerte inversión económica.

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La iniciativa parlamentaria liderada por Alberto Núñez Feijóo busca obligar a las fuerzas políticas a posicionarse sobre una estrategia vertebrada en cuatro ejes: infraestructuras, medios humanos, tecnología y reformas legislativas. El objetivo es solventar la situación tras la entrada masiva sufrida los días 30 y 31 de julio y establecer un marco de protección para evitar episodios similares en el futuro.

En el plano de la seguridad, la propuesta popular incluye el refuerzo del perímetro fronterizo y la extensión del espigón del Tarajal. Asimismo, exige consolidar de forma permanente el incremento de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de reforzar las unidades de Extranjería, el personal sanitario y la planta judicial. El plan aboga por agilizar los retornos y expulsiones, extender el régimen de rechazo en frontera a las entradas por vía marítima y modificar la Ley de Asilo.

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El grupo popular reclama además un despliegue inmediato de la agencia europea Frontex en la frontera de Ceuta y pide reorientar las relaciones bilaterales con Marruecos bajo los principios de respeto, reciprocidad e integridad territorial. Igualmente, plantea que el Gobierno solicite ante la Unión Europea la consideración de Ceuta y Melilla con un estatus equivalente al de las regiones ultraperiféricas.

Finalmente, el paquete de medidas contempla un Plan de Reactivación Económica dotado con un mínimo de 650 millones de euros entre 2027 y 2032, sumado a una Ley de Régimen Especial para blindar incentivos fiscales y bonificaciones a la Seguridad Social, así como mejoras en las conexiones con la Península y en los servicios públicos del Estado.