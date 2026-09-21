El ministro del Interior confirma la interceptación de convocatorias en redes sociales que apuntan a la jornada electoral en Marruecos e incrementa la seguridad en Ceuta y Melilla con Unidades de Prevención y Reacción.

Lee tambien: «Una humillación intolerable a Ceuta»: El Pueblo de Ceuta arremete contra Interior tras la cancelación del España-México y la visita de Marlaska

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha admitido este lunes desde Ceuta la existencia de «preocupación» en el seno del Ejecutivo central ante la posibilidad de que se registre un nuevo intento de entrada masiva el próximo 23 de septiembre. La fecha coincide con la celebración de las elecciones en el Reino de Marruecos, escenario que ha reactivado los avisos en plataformas digitales y la movilización en zonas fronterizas.

Durante su desplazamiento a la ciudad autonómica —desarrollado en paralelo a la visita de la cúpula del Partido Popular y del PPE—, el titular de Interior ha detallado las medidas operativas desplegadas para anticiparse a eventuales asaltos en el perímetro perimetral y costero.

Lee tambien: Crece la preocupación por la insalubridad en el campamento del Trampolín mientras Cruz Roja sostiene la ayuda

Rastreo de redes y coordinación de inteligencia

Marlaska ha explicado que los servicios de Información e Inteligencia mantienen un rastreo continuado de fuentes abiertas para supervisar los flujos de mensajes y llamadas a la movilización que circulan en el entorno digital del Magreb:

Monitoreo preventivo: El dispositivo rastrea convocatorias específicas orientadas a la jornada del 23-S, analizando patrones de aproximación hacia los pasos fronterizos.

El dispositivo rastrea convocatorias específicas orientadas a la jornada del 23-S, analizando patrones de aproximación hacia los pasos fronterizos. Cooperación bilateral: Interior mantiene una vía de comunicación e intercambio de información táctica con los servicios de inteligencia marroquíes para contener los puntos de concentración en el lado vecino.

Refuerzo operativo en Ceuta y Melilla

Como medida de contención inmediata, el Ministerio ha dispuesto un incremento de los efectivos policiales asignados a la protección de los vallados fronterizos de ambas ciudades autónomas: