MADRID / CEUTA.— Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se enfrentan este miércoles a la sexta alerta por posible intento de entrada masiva de migrantes irregulares en Ceuta y Melilla en lo que va de verano. El aviso, verbalizado públicamente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, coincide con la celebración de elecciones legislativas en Marruecos.

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El dispositivo policial se activa tras los graves episodios registrados los pasados 30 y 31 de julio, cuando cerca de 80.000 personas cruzaron a nado hacia la ciudad autónoma de Ceuta. Desde esa irrupción, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad han detectado repetidas convocatorias multitudinarias difundidas en redes sociales y aplicaciones de mensajería para intentar vulnerar el perímetro fronterizo.

Según fuentes del Ministerio del Interior, las alarmas por este tipo de llamamientos coordinados se han disparado anteriormente en otras cinco fechas clave: los días 8, 9, 12 y 15 de agosto, así como el pasado 20 de septiembre. Con el operativo previsto para este miércoles, Interior busca blindar los pasos fronterizos en una jornada marcada por el contexto político e institucional en el país vecino.

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