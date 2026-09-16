El Ministerio de Juventud e Infancia afirma que el proceso puede activarse de forma inmediata, aunque advierte de las dificultades para la reagrupación familiar con Marruecos

Lee tambien: Dos ONG asumen la gestión millonaria de los contratos para menores migrantes en Ceuta

El Ministerio de Juventud e Infancia sostiene que los traslados de menores migrantes desde Ceuta podrían comenzar «en cuestión de días» siempre que la Ciudad Autónoma participe en los procedimientos técnicos y jurídicos necesarios para activar el sistema de protección.

Fuentes del departamento aseguran que el mecanismo puede ponerse en marcha de forma inmediata, aunque reconocen las dificultades existentes para las posibles reagrupaciones familiares con Marruecos, debido a la falta de respuesta a expedientes anteriores.

Lee tambien: Ocho detenidos en Ceuta por robos, lesiones y amenazas a cuatro menores migrantes

Según trasladan desde el Ministerio, Marruecos no habría contestado a los alrededor de 600 expedientes de reagrupación planteados desde 2021, una circunstancia que genera dudas sobre la posibilidad de que el país vecino facilite ahora el retorno de los menores que puedan reunirse con sus familias.

Ante esta situación, el Ejecutivo central apuesta por avanzar en los procedimientos de traslado y protección mientras se resuelve la situación administrativa de cada menor.

El Gobierno reclama colaboración a Ceuta

El Ministerio insiste en que el proceso requiere la colaboración de la Ciudad Autónoma de Ceuta para completar los trámites necesarios y acusa al Gobierno local de no haber facilitado hasta ahora toda la información requerida para aplicar el procedimiento.

Desde el departamento aseguran que, pese a las diferencias públicas, Ceuta conoce el plan de reubicación y que la ciudad habría trasladado en privado su interés en que los menores puedan ser derivados a otras comunidades autónomas.

La demora en los primeros expedientes, según explica el Ministerio, está relacionada con la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y con la complejidad administrativa del procedimiento.

El sistema prevé entrevistas individualizadas, la asignación de asistencia jurídica a cada menor y la evaluación de cada caso antes de determinar si corresponde la reagrupación familiar, la permanencia en Ceuta o el traslado a otros territorios.

Acuerdos con comunidades y entidades sociales

Mientras se completa el mecanismo general, el Gobierno señala que existen otras vías para acelerar la protección de los menores.

Entre ellas figuran los acuerdos bilaterales entre comunidades autónomas, como el alcanzado entre Ceuta y Navarra, que permitirá el acogimiento familiar de cinco menores.

Además, entidades sociales han confirmado disponibilidad de plazas para acoger a alrededor de 500 niñas migrantes que llegaron solas a la ciudad, según las cifras facilitadas por el Ministerio.

Si no se alcanzan suficientes acuerdos voluntarios entre territorios, el Ejecutivo contempla activar el mecanismo previsto mediante un real decreto ley para garantizar la distribución y protección de los menores.

Nueva Conferencia Sectorial de Infancia

El Ministerio convocará una nueva Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar los aspectos técnicos y jurídicos del plan y conocer qué comunidades están dispuestas a participar en el sistema voluntario de acogida.

El Gobierno defiende que la gestión de la situación en Ceuta requiere coordinación entre todas las administraciones y reclama una mayor implicación europea en la política migratoria.

La situación de los menores llegados a la ciudad autónoma continúa siendo uno de los principales focos de la crisis migratoria abierta tras la entrada masiva registrada a finales de julio, mientras las instituciones trabajan en definir los mecanismos para su protección y posible traslado.