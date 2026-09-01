MADRID / CEUTA. — El ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la gestión de la crisis, Ángel Víctor Torres, ha reafirmado el compromiso del Gobierno central de que la totalidad de los migrantes que permanecen en situación irregular en Ceuta «van a ser devueltos». Torres ha asegurado que el Ejecutivo trabaja intensamente en la elaboración de expedientes individualizados con la «voluntad clara de acortar los plazos» para ejecutar las repatriaciones a la mayor brevedad posible.

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El responsable del mando único ha reconocido la urgencia social existente en la ciudad autónoma, señalando que comprende la «ansiedad de todos para que esto se normalice cuanto antes». Para acelerar los procedimientos, el Gobierno ha articulado un refuerzo de personal judicial y de la administración pública en la zona.

Claves del plan de devolución y refuerzo administrativo

Las medidas principales anunciadas por el mando único para agilizar las repatriaciones se estructuran en los siguientes puntos:

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Expedientes individualizados: Elaboración de expedientes de devolución con carácter personal para cumplir con las garantías jurídicas exigidas por la legislación vigente antes de ejecutar las salidas hacia Marruecos.

Elaboración de expedientes de devolución con carácter personal para cumplir con las garantías jurídicas exigidas por la legislación vigente antes de ejecutar las salidas hacia Marruecos. Reducción de plazos: Intención explícita de acelerar las tramitaciones administrativas para descongestionar la vía pública y los centros de acogida de la ciudad autónoma.

Intención explícita de acelerar las tramitaciones administrativas para descongestionar la vía pública y los centros de acogida de la ciudad autónoma. Refuerzo de personal: Aprobación de dotaciones adicionales de jueces y funcionarios para agilizar el proceso de clasificación e identificación de los migrantes.

Estado del procedimiento de repatriación

Aspecto operativo Situación Compromiso institucional Retorno fijado para el total de las personas en situación irregular en Ceuta. Medios administrativos Incremento de plantilla judicial y administrativa para tramitar expedientes. Objetivo prioritario Normalización de la situación en la ciudad mediante el recorte de plazos legales.

El Ejecutivo confía en que este incremento de recursos judiciales y administrativos permita desbloquear el flujo de tramitaciones y proceder con las devoluciones acordadas con Rabat en el menor tiempo posible.