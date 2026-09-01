MADRID / CEUTA. — Un total de 1.749 profesores de centros públicos y concertados se han reincorporado hoy a sus puestos de trabajo en Ceuta para preparar el arranque del curso escolar. Tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Política Territorial y mando único para la gestión de la crisis, Ángel Víctor Torres, ha remarcado que la prioridad del Ejecutivo es que las clases comiencen con «absoluta normalidad» el próximo martes 8 de septiembre, en sintonía con el calendario del resto del territorio nacional.

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No obstante, la vuelta al colegio se produce en un clima de desconfianza e incertidumbre entre los docentes y las familias. Las medidas de refuerzo de la seguridad planteadas por el Ministerio de Educación no han disipado las dudas de la comunidad educativa ante el escenario social derivado de la entrada masiva de migrantes registrada el pasado 30 de julio.

Inquietud sindical y medidas de protección propuestas

Ante la proximidad de la actividad lectiva, asociaciones de padres y representantes sindicales han expresado sus reservas sobre las condiciones de seguridad en los trayectos escolares:

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Previsión de absentismo: Diversos colectivos de padres y estudiantes prevén que se registren notables índices de absentismo escolar durante las primeras jornadas lectivas como medida de precaución.

Diversos colectivos de padres y estudiantes prevén que se registren notables índices de absentismo escolar durante las primeras jornadas lectivas como medida de precaución. Reordenación de horarios: Representantes sindicales de CSIF, ANPE y UGT han planteado la habilitación de turnos de aulas matutinas y vespertinas para gestionar los flujos de alumnado en las inmediaciones de los centros educativos.

Representantes sindicales de CSIF, ANPE y UGT han planteado la habilitación de turnos de aulas matutinas y vespertinas para gestionar los flujos de alumnado en las inmediaciones de los centros educativos. Transporte protegido: Desde UGT se ha solicitado la puesta en marcha de líneas específicas de autobús escolar dotadas de vigilancia activa para evitar que los menores realicen sus desplazamientos diarios en solitario por la vía pública.

Hoja de ruta para el inicio del curso lectivo

Parámetro Datos / Propuestas Personal incorporado 1.749 docentes de la red pública y concertada. Fecha de inicio oficial Martes, 8 de septiembre. Objetivo institucional Garantizar la normalidad formativa en igualdad de condiciones con la península. Peticiones comunitarias Refuerzo de la seguridad vial, autobuses custodiados y flexibilización horaria.

El Gobierno confía en que los planes de apoyo a la seguridad ciudadana permitan arrancar la actividad educativa sin incidencias, mientras el personal docente ultima la organización de las aulas.