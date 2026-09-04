El deportista marroquí Abu Bakr Azaitar ha vuelto a situarse en el foco tras aparecer en un McDonald’s de Ceuta repartiendo hamburguesas y bebidas entre inmigrantes marroquíes, una imagen que ha generado repercusión a ambos lados de la frontera.

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La presencia en Ceuta del exluchador de artes marciales mixtas Abu Bakr Azaitar ha vuelto a poner el foco sobre una figura conocida en Marruecos por su estrecha relación con el rey Mohamed VI. El deportista apareció en un establecimiento de McDonald’s de la ciudad autónoma repartiendo menús y bebidas entre inmigrantes marroquíes, en unas imágenes difundidas en redes sociales que han generado diferentes reacciones.

Las fotografías y vídeos fueron publicados por Zoom Fnideq, un portal de noticias locales de Castillejos, localidad marroquí situada junto a la frontera con Ceuta. En las imágenes se observa a Azaitar dentro del establecimiento mientras entrega comida a varias personas sentadas en diferentes mesas.

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Aunque no ha trascendido cuándo fueron grabadas las imágenes, el local coincide con el único establecimiento de McDonald’s existente en Ceuta, situado en el Poblado Marinero.

Más allá de la escena concreta, la aparición del exluchador vuelve a poner la atención sobre la trayectoria de una persona que desde hace años forma parte del entorno cercano del monarca marroquí. Abu Bakr Azaitar, nacido en Colonia (Alemania) hace 40 años, pertenece a una familia de origen rifeño procedente de la zona de Alhucemas.

Junto a sus hermanos gemelos Omar y Ottman, desarrolló su carrera en el mundo de las artes marciales mixtas. Su popularidad aumentó especialmente después de que los tres fueran recibidos por Mohamed VI en el Palacio Real de Rabat el 20 de abril de 2018, en un encuentro relacionado con sus éxitos deportivos.

Desde entonces, los hermanos Azaitar comenzaron a aparecer en numerosas imágenes junto al monarca marroquí durante viajes, vacaciones y actos privados, especialmente Abu Bakr, que ha compartido en sus redes sociales fotografías junto al rey.

El exluchador cuenta con una importante presencia en redes sociales, donde muestra parte de su estilo de vida con imágenes relacionadas con viajes, vehículos de alta gama y encuentros con personalidades relevantes.

Un entorno cercano al rey de Marruecos

El círculo próximo a Mohamed VI incluye también a miembros de la familia real, como su hijo y heredero Moulay Hassan y su hermano Moulay Rachid, que mantiene un papel destacado en la vida pública marroquí.

Fuera del ámbito familiar aparece también Fuad Ali El Himma, considerado una de las figuras de máxima confianza del monarca y una persona clave dentro del entorno político marroquí.

Otro de los nombres vinculados a ese círculo es Yusef Kaddur, deportista nacido en Melilla cuya relación con Mohamed VI también ha generado atención por su origen español y por la cercanía que se le atribuye con el soberano.

La aparición de Abu Bakr Azaitar en Ceuta ha reactivado así el interés sobre una figura que combina su pasado deportivo con una relación pública y poco habitual con el entorno personal del rey de Marruecos.