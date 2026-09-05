La secretaria general de Podemos denuncia la muerte de más de 180 personas en el salto de julio, critica la dependencia diplomática respecto a Marruecos y adelanta su rechazo a unos Presupuestos con mayor gasto militar.

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Madrid — La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha arremetido duramente este sábado contra la gestión que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está haciendo de la crisis migratoria en Ceuta. Durante la apertura del Consejo Ciudadano Estatal de su formación, Belarra ha denunciado que «más de 180 personas perdieron la vida» a finales de julio sin que se esté identificando a las víctimas ni dándoles el trato debido, lo que ha achacado a un sesgo racista en la sociedad.

La líder de Podemos ha calificado la situación de las miles de personas retenidas en las playas ceutíes como una «cárcel a cielo abierto» y ha realizado un llamamiento a la empatía y la dignidad humana. En su intervención, ha lanzado varias advertencias directas al Gobierno central:

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Desgaste político: Ha asegurado que en la gestión de esta crisis «el mal llamado Gobierno socialista está cavando su propia tumba», sugiriendo además que la postura de contención hacia Rabat responde a la información del presidente comprometida en el caso del espionaje con el sistema Pegasus.

Ha asegurado que en la gestión de esta crisis «el mal llamado Gobierno socialista está cavando su propia tumba», sugiriendo además que la postura de contención hacia Rabat responde a la información del presidente comprometida en el caso del espionaje con el sistema Pegasus. Rechazo presupuestario: Ha adelantado que Podemos no apoyará unas Cuentas Públicas que incrementen la partida de armamento en lugar de destinar esos recursos a la educación y la sanidad públicas.

Ha adelantado que Podemos no apoyará unas Cuentas Públicas que incrementen la partida de armamento en lugar de destinar esos recursos a la educación y la sanidad públicas. Maniobra electoral: Ha criticado que Sánchez pretenda presentar unos presupuestos abocados al fracaso parlamentario únicamente como «excusa para convocar elecciones».

En el plano socioeconómico, Belarra ha llamado a la movilización de la militancia morada ante los beneficios récord de la banca y las energéticas, defendiendo la necesidad de un mayor control público de la economía y proponiendo un plan estatal para la gratuidad del material escolar.