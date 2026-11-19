La Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional mantiene abierta una investigación en Ceuta para determinar si existe un tercer paso subterráneo utilizado para introducir hachís desde Marruecos, a raíz de la reciente detención de un transportista en el puerto de la ciudad y el registro de una nave industrial en el polígono de El Tarajal.

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Las pesquisas policiales, que se desarrollan desde hace meses en torno al transporte de droga oculta en vehículos pesados, cobraron relevancia el pasado viernes con la interceptación de un camión en el puerto ceutí. El vehículo, que había accedido a la ciudad para descargar comida para animales, fue abordado por agentes de la UDYCO cuando se disponía a embarcar con varias sacas de hachís en su interior. Tras la intervención, el conductor fue arrestado y decretado su ingreso en prisión. Según fuentes de la investigación, este episodio se vincula con otros camiones intervenidos en distintos puntos de la península que también habrían partido desde Ceuta.

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En el marco de esta misma operación, agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) —unidad de élite de la Policía Nacional especializada en la localización de zulos, dobles fondos y estructuras ocultas— se desplazaron hasta Ceuta para participar en el registro de una nave situada en el polígono de El Tarajal. Aunque el inmueble no quedó precintado tras la inspección, los efectivos hallaron herramientas y un sistema preparado para habilitar dobles fondos («caleteados») en vehículos con el fin de ocultar sustancias estupefacientes. Por el momento, no constan nuevas detenciones derivadas de este registro.

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El objetivo principal de los investigadores es esclarecer tanto la infraestructura empleada para manipular los vehículos como la vía exacta de entrada de la droga en territorio español. Los agentes barajan dos hipótesis: que el hachís fuera trasladado hasta la nave desde «zulos guardería» mediante otros vehículos o que accediera directamente desde Marruecos a través de un tercer narcotúnel.

De confirmarse esta última línea de investigación, se sumaría a los dos túneles descubiertos previamente en la zona de El Tarajal en el marco de las operaciones Hades —desarrollada por la Guardia Civil— y Ares —llevada a cabo por la propia Policía Nacional—. Asimismo, la UDYCO ya había remitido anteriormente un informe a la Audiencia Nacional en el que apuntaba a la posible construcción de otro paso subterráneo cerca del perímetro fronterizo, una hipótesis que en su momento se descartó en relación con la entrada irregular de personas, pero que ahora vuelve a cobrar fuerza vinculada al tráfico de drogas.