Hasta el 31 de agosto, se han aprobado casi 600.700 solicitudes de nacionalidad española mediante la ‘ley de nietos’, y más de la mitad de los beneficiarios ya están inscritos en el registro consular, según datos del Gobierno.

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La Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’, ha permitido que 1.317.108 personas soliciten la nacionalidad española en las oficinas consulares de España en el extranjero. De estas solicitudes, 600.684 han sido aprobadas y 369.017 personas han sido inscritas como españoles en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

El Gobierno ha reforzado la red consular para manejar el aumento de solicitudes desde la entrada en vigor de la ley en octubre de 2022. Asegura que las oficinas consulares actúan conforme a la ley y las instrucciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

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Vox ha registrado nuevas preguntas en el Congreso, solicitando detalles sobre el origen de los nuevos nacionalizados, la documentación presentada y el impacto en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. También ha pedido la comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, para discutir el impacto de estas nacionalizaciones en la sanidad pública.