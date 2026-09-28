El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de «privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico» durante un acto en el Disseny Hub Barcelona. Sánchez ha señalado que esta medida es posible gracias a la Ley de Vivienda estatal y ha instado a todas las comunidades autónomas a implementarla en sus territorios.

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En el evento, que marcó la clausura de la presentación del informe ‘Vidas futuras’, Sánchez estuvo acompañado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Durante su intervención, el presidente subrayó la importancia de «gobernar el mercado de la vivienda» para no obstaculizar el desarrollo vital de los jóvenes.

Aunque no mencionó las negociaciones para el decreto sobre vivienda que el Gobierno planea aprobar, Sánchez destacó que la prioridad del uso residencial sobre el turístico es una de las «palancas» que habilita la Ley de Vivienda. Puso como ejemplo a Cataluña, que ya aplica esta normativa.

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Además, Sánchez enfatizó que gobernar la vivienda es «uno de los retos presentes y futuros» y que un gobierno responsable debe anticiparse a las transformaciones sociales. También destacó la desigualdad como el «principal reto» de la sociedad europea y española, mencionando factores como la longevidad, la digitalización, la inteligencia artificial y la emergencia climática.

El presidente hizo un llamamiento a gobernar para «la gente de a pie» y evitar que la digitalización amplíe las brechas entre trabajadores y empresarios. Criticó la creciente desigualdad entre los «tecnoligarcas» y el resto de la ciudadanía, defendiendo la necesidad de asegurar que los cuidados lleguen a toda la población en una sociedad más envejecida.