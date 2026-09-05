Ceuta. El AD Ceuta FC recibe este sábado a las 18:30 horas en el estadio Alfonso Murube al Celta Fortuna, filial del RC Celta, en la cuarta jornada de LALIGA Hypermotion, con la urgencia de sumar sus primeros puntos del curso.

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El conjunto ceutí llega al encuentro como colista, sin haber ganado en las tres primeras jornadas, mientras que el filial vigués suma cuatro puntos —una victoria, un empate y una derrota—, con cinco goles a favor y cuatro en contra.

El técnico caballa, José Juan Romero, no podrá contar con Adrián Lapeña, lesionado y que estará varias semanas de baja. El entrenador ha reivindicado en sus últimas declaraciones el compromiso del grupo, insistiendo en que cuenta con los futbolistas realmente implicados con el proyecto.

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La afición ha organizado una marcha previa desde las Murallas Reales a las 16:30 horas para arropar al equipo en un partido que se presenta como una prueba de carácter para enderezar el arranque de temporada.