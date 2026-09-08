El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantiene este martes una apretada agenda de reuniones en Bruselas con altos cargos de la Unión Europea para negociar un mayor encaje estratégico e institucional de Ceuta y Melilla en el espacio comunitario. La iniciativa responde a los compromisos asumidos tras la crisis migratoria estival en la zona, sobre la cual el Ejecutivo prevé solicitar un estatus adaptado que permita un régimen fiscal ventajoso y su plena incorporación a la unión aduanera como regiones ultraperiféricas.

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Durante la jornada, Albares mantendrá encuentros de trabajo con la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, así como con los comisarios Magnus Brunner (Interior y Migración), Maroš Šefčovič (Comercio) y Dubravka Šuica (Mediterráneo). En la ronda de conversaciones participarán también representantes del Comité Europeo de las Regiones.

Según ha detallado el Ministerio de Asuntos Exteriores, las reuniones servirán para formalizar propuestas dirigidas a estrechar la vinculación de ambas ciudades autónomas con el proyecto europeo. Asimismo, la agenda incluye el análisis de los mecanismos de supervisión y gestión de la frontera exterior de la UE, junto con el fortalecimiento de las políticas de cooperación con los países de la vecindad sur.

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