El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, se ha reunido este lunes con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, para abordar la situación de saturación que atraviesan los juzgados ceutíes tras la entrada masiva de personas registrada a finales del mes de julio. En el encuentro, motivado por una solicitud formal enviada por Vivas a mediados de agosto, han participado también el vicepresidente primero, Alejandro Ramírez, y el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán.

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Durante la sesión de trabajo, el órgano de gobierno de los jueces presentó el paquete de actuaciones acordado por su Comisión Permanente para descongestionar la Administración de Justicia local y garantizar la tramitación de las causas derivadas de esta situación de excepcionalidad. Entre las principales disposiciones destaca el refuerzo específico de las Secciones Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia, así como una dotación prioritaria para la plaza especializada en violencia sobre la mujer, un área que ha experimentado un notable incremento de la carga penal.

Asimismo, el plan de choque contempla la incorporación de un segundo magistrado al servicio de guardia mientras persista el escenario actual, la concesión de dos comisiones de servicio adicionales y la continuidad temporal del personal de apoyo que ya se encontraba desplegado. El presidente ceutí valoró la disposición del CGPJ y reclamó la máxima agilidad en la ejecución de estas medidas para atajar el impacto que la crisis continúa generando en los órganos judiciales más de un mes después de los sucesos.

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