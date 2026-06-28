El centrocampista de 18 años desata una guerra entre los gigantes del continente tras su explosión con Marruecos. El Lille, blindado económicamente, tasa a su perla en 80 millones de euros.

LILLE.– El mercado futbolístico europeo ha encontrado a su nueva gran pieza de deseo. Ayyoub Bouaddi, centrocampista franco-marroquí de apenas 18 años, ha desatado una auténtica guerra de ofertas entre los clubes más poderosos del continente. Su sobresaliente rendimiento en la Copa del Mundo con la selección de Marruecos ha disparado su cotización hasta límites históricos, provocando un goteo incesante de propuestas en las oficinas del LOSC Lille.

El impacto de Bouaddi va más allá de lo puramente deportivo. Su consolidación con la selección absoluta de Marruecos representa un nuevo éxito del fútbol africano en la captación de talento frente a las potencias europeas, dado que el mediocentro había sido internacional con Francia en todas las categorías inferiores antes de dar el salto al combinado norteafricano.

Los «ogros» europeos, al acecho

La extraordinaria proyección del futbolista ha despertado el interés inmediato de las secretarías técnicas más potentes del mundo:

Paris Saint-Germain: Fiel a su reciente política de captar el mejor talento joven del fútbol francés —como ya hizo con Bradley Barcola o Désiré Doué—, sigue muy de cerca los pasos del jugador.

Fiel a su reciente política de captar el mejor talento joven del fútbol francés —como ya hizo con Bradley Barcola o Désiré Doué—, sigue muy de cerca los pasos del jugador. Premier League: Los tres colosos del fútbol inglés, Manchester City, Arsenal y Liverpool, lideran el interés británico y ya han solicitado precio formalmente al Lille.

Los tres colosos del fútbol inglés, Manchester City, Arsenal y Liverpool, lideran el interés británico y ya han solicitado precio formalmente al Lille. Real Madrid y Barcelona: El club blanco mantiene una monitorización exhaustiva sobre el jugador desde hace meses, mientras que la entidad azulgrana también permanece atenta a su evolución.

En un segundo escalón se sitúan el Bayern de Múnich y los principales clubes de la Serie A italiana. Aunque observan con expectación la situación, tanto el conjunto bávaro como los equipos transalpinos se muestran reacios —y condicionados en lo económico— a entrar en una puja de magnitudes desorbitadas por el talento franco-marroquí.

El Lille tasa a su perla a precio de oro

Fiel a su histórico modelo de subsistencia basado en la exportación de talento a precio de oro —con precedentes tan lucrativos como los de Leny Yoro, Victor Osimhen, Rafael Leão o Eden Hazard—, el Lille no piensa malvender a su nueva estrella. La entidad francesa ya ha fijado el precio de salida de Bouaddi en unos 80 millones de euros. De materializarse por esa cifra, el traspaso igualaría la venta más alta de la historia del club: la salida de Nicolas Pépé rumbo al Arsenal en el año 2020.

Pese al fuerte acoso de los pretendientes, el Lille mantiene la sartén por el mango y no tiene prisa por vender. El futbolista firmó su renovación el pasado mes de diciembre, quedando blindado con un contrato a largo plazo hasta el año 2029. Además, la dirección deportiva del club galo contempla seriamente estirar las negociaciones y retener al centrocampista una temporada más. El objetivo sería utilizar la Champions League 2026-27 como un escaparate todavía mayor que incremente aún más el valor del jugador antes de entregarlo al mejor postor.