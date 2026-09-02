El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reclamado prudencia este miércoles y ha abogado por no hacer «conjeturas» respecto al informe policial del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) que situaría en Marruecos la responsabilidad del salto masivo registrado a finales de julio en Ceuta.
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En una entrevista concedida a RNE, el titular de Política Territorial ha remarcado la necesidad de analizar con cautela el documento remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón antes de extraer conclusiones o anunciar medidas diplomáticas.
Puntos clave de la intervención:
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- Actuación del Ministerio del Interior: Torres ha defendido la rápida reacción de Fernando Grande-Marlaska, subrayando que actuó de forma «inmediata» tras enterarse por los medios de comunicación y solicitar aclaraciones urgentes al director general de la Policía, Francisco Pardo.
- Falta de concreción sobre la autoría: El ministro ha incidido en que todavía no se ha determinado el alcance ni la autoría de las diligencias. «No sabemos si es un informe particular de un agente o quién lo requirió; debemos actuar con rigor y esperar a tener el informe sobre la mesa», ha señalado.
- Escenario ante posibles responsabilidades: Al ser preguntado sobre si se pedirán explicaciones al Ejecutivo alauí en caso de verificarse la implicación de sus agentes en el paso masivo de migrantes, Torres ha asegurado que «si se confirma, lógicamente habría una responsabilidad» y ha enfatizado que el Gobierno español siempre ha sido «absolutamente claro» en la defensa de la soberanía de Ceuta y Melilla.