El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reclamado prudencia este miércoles y ha abogado por no hacer «conjeturas» respecto al informe policial del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) que situaría en Marruecos la responsabilidad del salto masivo registrado a finales de julio en Ceuta.

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En una entrevista concedida a RNE, el titular de Política Territorial ha remarcado la necesidad de analizar con cautela el documento remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón antes de extraer conclusiones o anunciar medidas diplomáticas.

Puntos clave de la intervención:

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