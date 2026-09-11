En medio de una crisis migratoria y de seguridad que mantiene al límite los recursos de la ciudad autónoma, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha decidido priorizar la instalación de conectividad wifi gratuita en tres de los dispositivos temporales de acogida de personas migrantes.

Lee tambien: El presidente de la Audiencia Nacional defiende la «independencia» de la jueza que investiga la crisis de Ceuta tras las críticas de Óscar Puente

La medida, tramitada bajo la vía presupuestaria de la declaración de emergencia, se enfoca en dotar de acceso a internet a estos recintos provisionales, una decisión que contrasta con las crecientes exigencias de vecinos y Fuerzas de Seguridad para reforzar la protección y el control en la frontera.

Mientras la presión asistencial no da tregua y las disputas diplomáticas con Rabat continúan encalladas, el departamento que dirige Elma Saiz encauza los fondos de urgencia a dotar de servicios digitales a los campamentos en lugar de agilizar las devoluciones o blindar la logística de contención. La decisión gubernamental de extender la conectividad pública en los centros temporales vuelve a situar el foco en las prioridades de gestión del Ejecutivo, criticado por centrar sus esfuerzos presupuestarios en acondicionar la estancia en los recintos en lugar de atajar de raíz el colapso que sufre Ceuta.

Lee tambien: Mónica García culpa a Marruecos de la crisis migratoria en Ceuta y cuestiona el modelo fronterizo de la UE