El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el primero de los decretos reales anunciados por el Consejo de Ministros, que establece la prohibición de los desahucios hasta el año 2030. Esta medida forma parte de un conjunto de acciones del Gobierno destinadas a mitigar el impacto de la crisis de la vivienda.

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La publicación de este decreto es un paso inicial para que los decretos anunciados puedan ser votados en el Congreso. El Gobierno busca con estas medidas ofrecer una solución a la problemática de la vivienda que afecta a numerosos ciudadanos en el país.

En el contexto político, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su oposición a los decretos presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha propuesto sus propias soluciones para abordar la crisis de la vivienda.

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Se espera que el segundo decreto de medidas urgentes sea publicado el próximo jueves, según la información disponible. Este conjunto de decretos es parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar los desafíos actuales en el sector de la vivienda.