El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha visitado Ceuta en los últimos 61 días, desde que la ciudad autónoma experimentó un asalto migratorio masivo el 30 de julio. Durante este tiempo, Sánchez ha participado en diversas actividades, incluyendo compartir sus gustos musicales en TikTok, disfrutar de un mes de vacaciones, y realizar visitas a diferentes lugares de España y el extranjero.

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El 31 de julio, un día después del asalto, Sánchez fue recibido en Ceuta con protestas por parte de los habitantes, quienes expresaron su descontento con gritos de «¡Ceuta no se vende!» y «¡Sánchez, dimisión!». En esa ocasión, el presidente habló de una «violación de la integridad territorial» y señaló a las mafias como responsables, agradeciendo a Marruecos su colaboración y prometiendo recursos para recuperar la normalidad.

Desde entonces, la situación en Ceuta ha sido tensa, con un aumento del 75% en las agresiones sexuales y un incremento del 60% en la delincuencia. Además, el 112 ha registrado un aumento del 532% en las llamadas de emergencia. A pesar de estos problemas, Sánchez no ha regresado a la ciudad.

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En lugar de visitar Ceuta, el presidente ha mantenido una agenda ocupada. El 1 de septiembre, presidió el Consejo de Seguridad Nacional y compareció en el Congreso para hablar sobre la situación en Ceuta, exculpando a Marruecos de responsabilidad. Posteriormente, inauguró la XXVI Asamblea del Consejo de la Juventud de España y visitó empresas en Elche y Novelda.

Más tarde, Sánchez viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde evitó una recepción de Donald Trump pero asistió a un acto en Harvard. A su regreso a España, Ceuta sigue sin estar en su agenda de visitas.