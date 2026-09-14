MADRID. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través del Icex España Exportación e Inversiones, trabaja en la organización de un macroencuentro empresarial en Rabat previsto para antes de final de año. El objetivo de esta cumbre bilateral es convencer a decenas de grandes compañías españolas de los sectores de infraestructuras, telecomunicaciones, turismo y construcción para que inviertan en el país vecino y tejan alianzas con socios locales, una iniciativa promovida en pleno clima de tensión política e institucional tras los recientes episodios fronterizos en Ceuta.

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Para dar forma a esta gran cumbre en la capital alauita, el Ministerio de Economía ha cancelado un evento de menor envergadura sobre las oportunidades de negocio del Mundial 2030, integrando sus contenidos en un foro de mayor escala orientado a captar capital español.

Sectores clave y presencia institucional en la cumbre

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