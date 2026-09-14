Madrid — El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitará Ceuta el próximo lunes encabezando una delegación comunitaria junto al presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber. El objetivo principal de este desplazamiento es elevar el conflicto a la agenda comunitaria y exigir un compromiso firme por parte de las instituciones continentales.

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Así lo ha anunciado este lunes el portavoz de la formación, Borja Sémper, en rueda de prensa: «Vamos a europeizar el problema de Ceuta», ha remarcado, subrayando que la intención del viaje es que la Unión Europea asuma «la dimensión de lo ocurrido» tras los episodios migratorios recientes.

«Proteger Ceuta no es solamente proteger una frontera española, sino también proteger una frontera europea». — Borja Sémper, portavoz del PP. Lee tambien: El PP tilda de «incomprensible» el silencio de Sánchez ante Rabat y ensalza el liderazgo de Feijóo en la respuesta a Marruecos

Cuarta visita a la ciudad autónoma

Esta será la cuarta ocasión en la que Feijóo viaje a Ceuta desde el estallido de la crisis, aunque será la primera vez que lo haga acompañado por una representación de alto nivel de la política europea. Además de Weber, la comitiva contará con la participación de la eurodiputada y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat.

La visita se enmarca en una ofensiva política en el ámbito comunitario que incluye diversas actuaciones clave esta semana:

Debate en la Eurocámara: El Parlamento Europeo abordará la situación de la ciudad autónoma. El PP impulsará una condena explícita a los sucesos del pasado 30 de julio en la frontera sur.

El Parlamento Europeo abordará la situación de la ciudad autónoma. El PP impulsará una condena explícita a los sucesos del pasado 30 de julio en la frontera sur. Reunión de alto nivel: El próximo jueves, Feijóo se reunirá en Madrid con el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, para abordar el refuerzo de la seguridad y coordinar la respuesta europea, tras el encuentro que Brunner mantuvo la semana pasada en Bruselas con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

Sémper ha concluido la comparecencia asegurando que la formación no dejará «desamparados a nuestros compatriotas en Ceuta ni tampoco en Melilla».