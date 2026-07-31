El Gobierno moviliza a Interior mientras Marruecos aboga por el retorno de los migrantes y los servicios de la ciudad autónoma solicitan refuerzos urgentes de manera prioritaria.

La ciudad autónoma de Ceuta atraviesa jornadas críticas debido a una intensa presión migratoria que mantiene al límite los recursos locales. Ante el continuo cruce de personas por la frontera, la infraestructura asistencial, los servicios médicos y los dispositivos policiales se encuentran desbordados, mientras la administración local insiste en activar protocolos extraordinarios de emergencia. En este contexto de máxima alerta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplaza a la zona para supervisar los operativos y coordinar la estrategia institucional sobre el terreno.

En el ámbito diplomático, la embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, se ha pronunciado para matizar que los recientes acontecimientos no responden a las intenciones del Gobierno de Rabat, manifestando la disposición de su país para facilitar la devolución de migrantes que han accedido al territorio español. Sin embargo, este escenario coincide con un firme respaldo internacional hacia la postura marroquí por parte de Estados Unidos. El Departamento de Estado estadounidense no solo ha puesto en valor el rol estratégico de Rabat en la estabilidad regional y en materia de seguridad, sino que ha reiterado su apoyo a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental mediante la propuesta de autonomía. Mientras tanto, desde la perspectiva analítica marroquí se sigue señalando el estatus de las ciudades autónomas como un punto de fricción territorial a largo plazo.

En el plano local, la urgencia de la situación ha desencadenado multitud de demandas sectoriales. El Sindicato Médico y las asociaciones de la Guardia Civil demandan un incremento sustancial de efectivos y medios materiales para atender tanto la emergencia sanitaria como el control fronterizo. Paralelamente, organizaciones de la sociedad civil como Sur Acoge hacen un llamamiento estricto para garantizar la protección de menores no acompañados que han llegado a la ciudad. Pese a que la presión internacional genera repercusiones en el espacio Schengen —donde países como Italia contemplan la reactivación temporal de controles fronterizos—, las cámaras de comercio y la patronal ceutí han transmitido un mensaje de calma, confiando en que la coordinación entre administraciones restablezca la normalidad a la mayor brevedad.