El Teatro Auditorio del Revellín acogerá en septiembre dos propuestas culturales con un tributo a Fito & Fitipaldis y la obra Mihura, el último comediógrafo.

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El Teatro Auditorio del Revellín de Ceuta contará durante el mes de septiembre con dos nuevas propuestas culturales que combinan música y teatro dentro de su programación.

La primera cita llegará el 19 de septiembre a las 21:30 horas con Fitovoltaje, Tributo a Fito & Fitipaldis, un concierto homenaje que repasará algunos de los temas más conocidos del grupo liderado por Fito Cabrales.

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El espectáculo propone una noche dedicada al rock español con un repertorio de canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones. La actuación tendrá un precio de entrada desde 5 euros.

Una semana después, el 26 de septiembre a las 20:00 horas, el escenario del Revellín acogerá la representación de Mihura, el último comediógrafo, una obra centrada en la figura del dramaturgo Miguel Mihura.

La propuesta de Adrián Perea plantea un homenaje a los cómicos y al creador de algunas de las obras más reconocidas del teatro español del siglo XX. La pieza combina humor, cabaret, amor y reflexión sobre el oficio de escribir, con una mezcla de vida, ficción y autoficción.

Mihura, el último comediógrafo aborda la escritura como una forma de resistencia y busca acercar al público la trayectoria y personalidad de uno de los grandes nombres del humor teatral español.

Las entradas para esta representación tendrán un precio desde 15 euros.

Con estas dos actividades, el Teatro Auditorio del Revellín suma nuevas propuestas a la agenda cultural de Ceuta para el mes de septiembre, con una oferta dirigida tanto a los aficionados al teatro como a los seguidores de la música en directo.