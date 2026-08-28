El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este viernes en el Congreso un paquete de medidas «extraordinarias» para blindar la frontera de Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. El plan incluye la ampliación de los espigones del Tarajal y Benzú, el despliegue de drones de vigilancia aérea, boyas de contención marítima y la construcción de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) permanente. Ante la Cámara Baja, el ministro ha defendido la gestión gubernamental y la colaboración con Marruecos, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la calma frente al aumento de la tensión en las calles de la ciudad autónoma.

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Plan de blindaje marítimo y aéreo

El paquete de contención anunciado por el Ministerio del Interior busca responder de forma estructural a los eventos de finales de julio, tras los cuales el Gobierno cifra en 72.000 las personas que accedieron a la ciudad, de las que unas 5.000 continúan en ella. Entre los refuerzos técnicos destacan:

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Infraestructura costera: Alargamiento de los espigones fronterizos de Benzú y el Tarajal junto al fondeo de un sistema permanente de boyas de contención en el mar.

Alargamiento de los espigones fronterizos de Benzú y el Tarajal junto al fondeo de un sistema permanente de boyas de contención en el mar. Medios tecnológicos y de patrullaje: Vigilancia mediante drones, embarcaciones ligeras de intervención rápida y dispositivos remotos de actuación subacuática.

Vigilancia mediante drones, embarcaciones ligeras de intervención rápida y dispositivos remotos de actuación subacuática. Capacidad de acogida y efectivos: Instalación de un CATE permanente con capacidad para 800 plazas y la consolidación de un despliegue extraordinario de más de 1.600 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, apoyados por las Fuerzas Armadas.

Para financiar parte de este dispositivo en Ceuta y Melilla, la cartera de Interior ha solicitado fondos de emergencia a la Unión Europea a través del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

Atención a menores y cooperación internacional

Durante su intervención, Marlaska ha calificado como prioridad la filiación de los menores migrantes para su atención temprana por parte de los servicios de protección, señalando que la Policía Nacional ya ha puesto a disposición del Gobierno ceutí a 1.500 de ellos. Asimismo, ha puesto en valor la cooperación con las autoridades de Marruecos, calificándola de «sostenida, eficaz y sólida» durante y después de la crisis.

Llamado a la convivencia y críticas a la oposición

El titular de Interior ha justificado que su departamento incrementó el despliegue marítimo desde el 8 de julio, fecha en que la sentencia del Tribunal Supremo vetó las devoluciones en frontera de quienes acceden a nado.

Frente a la crispación registrada en la ciudad en los últimos días, el ministro ha apelado al cese de cualquier tipo de violencia y ha criticado los discursos que «estigmatizan» a los migrantes. Marlaska ha reprochado a la derecha y a la ultraderecha el uso de términos como «invasores» o propuestas de deportación, acusándolas de incitar al enfrentamiento y buscar el aprovechamiento político a costa de la crisis migratoria.