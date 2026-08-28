CEUTA. La tensión social en la ciudad autónoma vivió este jueves un nuevo pico de violencia en la playa de Benítez, donde un grupo de manifestantes sobrepasó el dispositivo de la Policía Nacional para destrozar y prender fuego a los asentamientos temporales erigidos por migrantes. Durante los altercados, se originaron dos focos de fuego en la arena mientras los implicados desplegaban una gran bandera de España y coreaban consignas como «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende». Los agentes antidisturbios emplearon material antidisturbios para intentar contener las acciones, sin lograr evitar la destrucción de las instalaciones.

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La movilización comenzó en torno a las 18:00 horas, cuando decenas de personas se concentraron en la carretera de Benítez para bloquear el paso a los vehículos de la Cruz Roja y dificultar el reparto de provisiones. Con el paso de las horas, la marcha sumó a más de 300 asistentes hasta desembocar en los incidentes de la playa. La jornada registró también ataques contra periodistas de medios nacionales, requiriendo que la Policía escoltase a los informadores tras sufrir insultos y agresiones.

Desarrollo de los incidentes en Benítez Detalles del suceso 18:00 h – Bloqueo a la Cruz Roja Concentración en la carretera de Benítez para impedir el paso de vehículos de auxilio. 19:30 h – Crecimiento de la marcha Llegada de refuerzos vecinales con banderas hasta superar los 300 manifestantes. Ataque en la arena Quema de chozas, lanzamiento de enseres al agua y hostigamiento a reporteros. 20:45 h – Dispersión Desplazamiento de los manifestantes hacia la sede de la Delegación del Gobierno.

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